El "Caso Ciccone" es la causa más sensible para Boudou. En ella, el ex vicepresidente fue procesado por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función, por la compra de la empresa Ciccone Calcográfica a través del fondo The Old Fund cuando era ministro de Economía. Vandenbroele aparece como presidente del fondo que adquirió la imprenta a partir de una sospechosa operación.