Consultados por Infobae, en el Arzobispado de Buenos Aires explicaron que "siempre hay interés por los terrenos del Estadio" y que la intención de compra es algo común. "Todo el tiempo se acercan propuestas y ofertas, solo que algunas trascienden y otras no. La venta del Luna no está en los planes. Casi te diría que es imposible que la Iglesia ceda su potestad sobre el estadio en algún momento", sostuvo una importante fuente eclesiástica. Ayer, la abogada Silvina Rebechi, integrante del área legal del Arzobispado de Buenos Aires, negó rotundamente la operación. "Es una noticia falsa, no existe posibilidad de venta porque el edificio no está a la venta", aseguró a la revista Apertura.