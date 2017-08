– La causa por la cual pidieron su detención no está relacionada con la compra de los medios. ¿Cuál es su descargo?

– Yo me dediqué al mercado financiero durante muchos años. Me vinculé con mucha gente relacionada a la Aduana, con importadores, con exportadores, con representantes de la Bolsa de Comercio y con sectores vinculados a ciertos gobiernos provinciales del norte del país. Todos tienen mucho miedo de cualquier declaración que yo pueda hacer.



– ¿A qué gobiernos se refiere?

Por ahora no voy a hablar más. Mi abogado ya está en contacto con el juez. Él va a manejar todas las situaciones judiciables. Con el pasar de los días, voy a aclarar punto por punto. Voy a aclarar mi situación y voy a dar nombre y apellido de cada una de las personas que están vinculadas a estos temas.