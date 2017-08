8) Según su respuesta anterior, preguntado para que diga se mantuvo reuniones con Graciela Bevacqua y/o Lelio Mármora y/o Clyde Trabucchi y/o Oscar Tangelson durante 2006 y/o 2007 o entablado comunicaciones telefónicas con los mismos. En caso afirmativo deberá revelar el contenido y alcance de las conversaciones o reuniones.

R: Para el año 2007 seguro que no. Para el año 2006 tuvo la reunión con Bevacqua que ya refiriera en su declaración anterior. Con Trabucchi tuvo una reunión en el Ministerio de Economía en el despacho de la Ministra, para el segundo semestre del año 2006. Con Tangelson debieron haber tenido varias reuniones de trabajo por sus cargos pero no las recuerda con exactitud. Respecto de Mármora no recuerda haber tenido reuniones. Para el año 2007 seguro que no tuvo conversaciones telefónicas con Bevacqua, Mármora y Trabucchi. Con Tangelson todo el tiempo por su trabajo, dentro de lo normal y habitual. Respecto del año 2006 no recuerda con exactitud pero pudo haber tenido alguna conversación telefónica con aquellos, no recordando el motivo de las comunicaciones, respecto de las cuales no le daba ninguna trascendencia para su trabajo.