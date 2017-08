Sobre el recuerdo que tiene de Angeloz, el diputado nacional expresó: "Destaco y reivindico y espero que nos inspiremos en sus conductas: su sentido de pertenencia, su coherencia, su lealtad con el partido. Un hombre que no hacía política porque hubiera un cargo de por medio, siguió haciendo política cuando ya no tenía ninguna expectativa de nada porque creía que podía aportar algo a la discusión pública. Siempre dijo lo que creyó, no lo que le convenía".