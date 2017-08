En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, junto a Germán Garavano y Claudio Avruj, Bullrich dijo que no harán "lo que se pide por si acaso". En ese sentido, abundó: "Nosotros no vamos a acusar a la Gendarmería si no está siendo acusada por el juez, que más bien parece indicarnos un camino contrario. No parece el juez estar yendo hacia la acusación de Gendarmería y, en consecuencia, no vamos a hacer lo que se pide 'por si acaso'. Trabajamos para saber la verdad. Y si hubiese algún tipo de responsabilidad, vamos a actuar con toda la fuerza de la ley. Y si no, esperamos que los que acusaron sin fundamento sepan reconocerlo", indicó Bullrich.