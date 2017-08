Los camaristas -los mismos que tienen el juicio oral contra el ex ministro Julio De Vido por la tragedia de once y contra el ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone– señalaron que cuando Gostanian fue revisado hubo una "falta de colaboración del imputado para la realización de los estudios médicos" pero que los propios profesionales "no percibieron simulación alguna por parte de éste".