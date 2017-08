Según un funcionario que es consultado en forma permanente en asuntos electorales, Macri quiso conocer cómo había sido el escrutinio provisorio en las PASO anteriores, y allí el cuadro que se le mostró es contundente: en el 2015, de 34.502 mesas fueron escrutadas 32.917, o sea, el 95.41%, un porcentaje muy similar, incluso algo menor que en esta ocasión. De las 1.537 mesas no escrutadas en estas elecciones primarias por el conteo provisorio, 547 fue porque la suma de votos fue mayor a la de los que votaron, 48 porque no tenían datos y 942 porque los telegramas no fueron enviados.