Está claro que Urtubey no descarta ponerse al frente de ese liderazgo en el PJ de cara a las elecciones presidenciales de 2019. Y no por casualidad insiste que "no descarta" sumar a Sergio Massa, a otros peronistas o a partidos ajenos al PJ. Pero el mandatario provincial se trazó un límite de cara al futuro que es Cristina Kirchner: "Ella ya decidió abandonar al peronismo y el peronismo debe construir en una lógica de poder que no sea la del mesianismo", dijo en diálogo con Infobae. Asegura que no le molesta que lo vean emparentado con el discurso de tono conciliador que tiene el Gobierno de Macri. "En algunas cosas podemos ayudar y en otras plantear propuestas superadoras. La gente nos dijo en estas elecciones que peleemos menos y ayudemos más", destacó en este sentido.