Las compras estaban bajo la órbita del Ministerio de Planificación que encabezaba De Vido. El ex ministro deberá declarar en indagatoria al igual que otros ex funcionarios. Daniel Cameron, ex secretario de Energía durante el kirchnerismo, será indagado. También deberá presentarse ante Bonadio Roberto Baratta, quien estuviera a cargo de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión en Planificación. Esa subsecretaría era la unidad ejecutora del Programa de Energía Total y tenía la responsabilidad del plan de provisión de GNL.