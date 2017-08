En declaraciones a Radio Del Plata la abogada denunció "un nuevo acto de hostigamiento de la Justicia". "El juez constató que el domicilio donde está ordenando el traslado no está en condiciones. No tiene agua ni luz, no tiene sanitarios", aseguró la abogada, al tiempo que anticipó que van "a poner en condiciones mínimas ese domicilio porque lo cierto es que Milagro no puede pasar ni un minuto más dentro del penal".