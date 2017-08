"Fue una puesta en escena. A las 18, sin ningún resultado cierto, sin encuestas boca de urna, montaron un show que no se comparecía con la realidad, y el protagonista fue el propio presidente. Él tambien fue parte del fraude comunicacional que es hacerle creer algo a la población algo que no existió para que todos se vayan a dormir pensando que ganó Cambiemos", afirmó D'Elía, y agregó: "En 35 distritos no había boletas de Cristina".