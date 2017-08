Por su parte, Rogelio Frigerio, ministro del Interior, señaló: "Yo le diría a la ex presidente que se quede tranquila, que hace 19 meses vivimos en una verdadera república, con independencia de poderes. La Justicia ya no recibe órdenes del Poder Ejecutivo, como ocurría en el pasado. El Congreso no es más una escribanía, se debaten y se enriquecen los proyectos de ley y es la justicia electoral la que va a ocuparse de que todos los argentinos estemos muy tranquilos respecto a que lo que votamos es lo que finalmente se toma en cuenta para decidir quien gana o quien pierde una elección".