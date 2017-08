-La aritmética es un detalle menor frente a la simbología de lo que se disputaba. Es la provincia más golpeada por los ajustes del gobierno: la reconversión industrial, el tarifazo, el pago del transporte público, la inseguridad, etc. etc. etc. Allí, justo allí, en la patria chica de la ex presidente, en el Conurbano, Macri se quedó con el "emparde" en 34 por ciento. Por eso, el tamaño del triunfo nunca previsto por los dueños del fracaso electoral: los encuestadores.