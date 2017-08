En el segundo piso las emociones estaban mezcladas. La tensión empezó a crecer cuando los datos no se actualizaban. Moreau llamó varias veces al ministro del Interior nacional, Rogelio Frigerio, pero no obtuvo respuesta. "Son de cuarta, no nos atienden, los estamos llamando sin parar, es un papelón", comentó una candidata a este medio. En ese momento no sólo se acercaba Cristina, en Santa Fe faltaba procesar gran parte de los votos de Rosario. "El Chivo (por Agustín Rossi) nos dice que gana", aseguró alguien desde el segundo piso vía whatsapp. Horas después los votos se reactivaron y el Frente Justicialista, de hecho, tomó la delantera en la provincia donde en 2015 Miguel Del Sel casi se queda con la gobernación.