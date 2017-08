Vidal tiene a su favor un mensaje más fresco y abarcativo que Macri. Ella puede decir: vivo en mi casa de siempre, en Haedo, y sonar como una más del pueblo. No proviene de un gran grupo económico, no fue menemista, su nombre no figura en los Panamá Papers, no se le traba la lengua cuando habla de los desaparecidos, tiene un claro costado social.