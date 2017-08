La profunda crisis económica y social hizo de esta primera parte de la campaña una de las más flojas que se tenga recuerdo. Tal es así que ni siquiera los candidatos invirtieron, ni mostraron encuestas. La Rosada tampoco difundió las propias. En Santa Cruz no hay números ciertos, ni estimados, apenas sensaciones. Costa, ya estabilizado como el líder de la oposición desde hace más de una década y el candidato más votado en la última elección a gobernador, podría realizar una de sus peores elecciones en las dos ciudades más importantes: Río Gallegos y Caleta Olivia, aunque eso no le impediría imponerse en su propia interna. En el kirchnerismo, el puesto para octubre quedaría en manos de Ana Maria Ianni, ex diputada nacional, como candidata a senadora acompañada por Juan Vázquez, actual intendente de Gobernador Gregores, los presuntos candidatos de Alicia -pero a los que la gobernadora no les deseó ni suerte-. Si no pasa nada extraño, los números de hoy deberían indicar que en octubre Cambiemos no tendría problema para quedarse con dos bancas en cada Cámara. La incógnita es Peralta. Si sorprende, puede asustar al kirchnerismo y pelearle de igual a igual la banca de la minoría en octubre, dejándolo por primera vez en su historia sin ninguna banca en una elección legislativa, en su propia cuna. De los números de hoy depende un posible acuerdo sin papeles entre Peralta y la Rosada: todos contra el kirchnerismo en octubre y como diría Maluma "Felices los 4": Macri, Costa, Peralta y alguno que siempre se sume.