Claro que el "escenario ideal y sin nubarrones en el horizonte", como graficaron varios embajadores y empresarios extranjeros consultados por Infobae, es que la ex presidenta no logre un triunfo electoral abrumador que implique una seria amenaza de regreso en las presidenciales de 2019. Pero en la evaluación de lo que se espera de la Argentina la victoria o no de Cristina Kirchner no resulta ser tan gravitante como la decisión firme o no que tenga Macri para avanzar con nuevas reformas de fondo.