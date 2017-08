"Y si puedo mejorar el transporte público y sacarlo adelante, estoy para jugar cualquier partido", dijo desde Mar del Plata, en noviembre del 2014. Sabía íntimamente que el proyecto político nacido en 2003 debía continuar. "Es falso decir que el candidato es el proyecto. Por el contrario, no hay proyecto sin candidato", bramaba cuando se le preguntaba, intuyendo tal vez la tormenta que se avecinaba. "Soy candidato a Presidente o me voy a mi casa", dijo. "No voy a ser candidato a Gobernador". "Yo tengo palabra. No me lo pidan". Y se lo pidieron. Y cumplió. No aceptó ser Gobernador y se fue a su casa. Cumplió con su palabra, fue fiel a sus convicciones. ¿Algo raro en la política? Puede ser. Para muchos de nosotros fue doloroso, confieso. Pero liberador. No estaremos jamás obligados a explicar por qué alguien dice una cosa y hace otra.