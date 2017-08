Marketing político mediante, tres perlitas adornan la nueva táctica electoral de Cristina: a) logró llevar su discurso al futuro y no al pasado, convirtiendo el centro de su mensaje a la crítica del gobierno nacional y a la esperanza en el futuro, sin sobreideologizaciones sino con ejemplos claros y concretos; b) no cuestionó a los votantes de los otros espacios políticos sino que les ofreció un puente de oro comprensivo; y c) en el cierre de campaña tuvo un gesto de autorreflexión y encontró una fórmula para reconciliarse con sus no votantes, es decir, pidió disculpas por algunos errores, reconoció alguna equivocación, admitió cierta falta de humildad.