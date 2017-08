— Sí. Quien empieza a plantear por primera vez en América la defensa del indigenismo como una comunidad aislada de la nación que la contenía es el Partido Comunista Boliviano ya en la década del 50. No toda la izquierda sostenía esto; la izquierda creía en aquella época -hablo de los años 40, 50- en las nacionalidades ya constituidas, Bolivia, Perú, Chile, Argentina. El resurgimiento de los pueblos originarios tiene que ver con el cambio de la política mundial a partir de la caída del Muro de Berlín: ya no es el proletariado, ya no es la clase obrera el sujeto de la historia, sino que ahora empieza a haber otros sujetos. Entre ellos, estas minorías indígenas. Y viene la extremización: que como minorías merecen ser respetadas, salvaguardada su cultura y demás, en el marco de la nacionalidad argentina, me parece perfecto y es así. Ahora, la defensa de esas culturas para destruir la nacionalidad me parece un disparate porque entonces los visigodos entonces romperán España, los francos Francia… y los indoeuropeos toda Europa.