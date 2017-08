Los datos que Minnicelli aportó se suman a los que ayer dio Juan Castillo, el dueño de la pieza alquilaba Minnicelli en la localidad de Chapadmalal, donde el domingo a la noche fue detenido. Castillo declaró como testigo y dijo que Minnicelli estaba allí desde marzo y que se registró con el nombre falso de Roberto Martínez. Dijo que no recibía visitas –excepto la de una mujer que conoció en un boliche de Mar del Plata– y que no utilizaba el teléfono del lugar porque no se lo prestan a inquilinos.