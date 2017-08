Testigos dijeron que Maldonado fue detenido y subido a un móvil de Gendarmería y desde entonces no se supo más de él. Pero el juez federal Guido Otranto informó que hasta ahora no tiene información de que Gendarmería haya detenido a Maldonado y que ningún testigo -a quienes se les garantizó protección en caso de temor a alguna represaria- se presentó a declarar. La propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo que la fuerza no detuvo a Maldonado.