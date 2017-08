El gobierno no va a contestar políticamente sobre el tema. A pesar de las críticas que emitieron algunos referentes del kirchnerismo, los organismos de derechos humanos y hasta el ex juez de la Corte Suprema de Eugenio Zaffaroni que comparó al actual gobierno con la dictadura de Rafael Videla. "No mezclemos a la política en este caso que es muy sensible. Demos respuesta con la aparición inmediata de Maldonado", dicen que reiteró Macri en las últimas horas a varios funcionarios. Tampoco dirán nada mañana en la marcha que está prevista en plaza de Mayo por parte de organismos de derechos humanos, sectores de la izquierda y el kirchnerismo para reclamar la aparición con vida de Maldonado.