Exactamente un día antes del inicio de la veda electoral Graciela Fayt, hija del ex juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt, a quien el kirchnerismo intentó jubilar de su cargo, salió a pedir el voto para Mauricio Macri. Primero lo escribió en Twitter, red social que visita excepcionalmente. Luego habló con Infobae. "Me motivó el acto de Ferro", fue su justificación para hacer público su voto y recordó que en la gestión del Frente para la Victoria "mi padre fue un escollo para que avanzara un totalitarismo galopante". "Le doy mi apoyo a Macri y mi apoyo absoluto a Lilita a quien mi padre conocía desde chica en Chaco y estimaba muchísimo", agregó sobre Elisa Carrió, la precandidata porteña que más defendió al ex juez, fallecido en noviembre del año pasado.