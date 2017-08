Desde 2005 para acá, Mauricio Macri le ganó al kirchnerismo en todas las elecciones en las que lo enfrentó. Seis veces en la ciudad de Buenos Aires. Tres en la provincia: una aliado con Francisco de Narvaez, otra con Sergio Massa y, finalmente, con María Eugenia Vidal. Y una nacional, en 2015. Cuando sintió que no podía ganar, en 2011, directamente no se presentó. Sin embargo, su fuerza no compitió nunca, directamente contra la figura de Cristina Kirchner: derrotó a sus candidatos pero no a ella. En pocas horas, se sabrá cómo sigue esa batalla interminable entre los dos dirigentes políticos más importantes del país.