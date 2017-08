Desde Cambiemos aseguraron, en ese sentido, que en los últimos meses se incrementó el número de voluntarios que fiscalizarán el domingo primero y en octubre después, en las generales. Sin embargo, varios de los dirigentes denominados "sin tierra", que buscan hacer pie en aquellos municipios del Conurbano en los que el macrismo aún no logró afianzarse y que no cuentan con el aparato político de los intendentes, explicaron que aún conservan una alta porción de fiscales pagos. Son los que reciben ayuda económica de parte de la Provincia, en uno de los rubros que menos colabora a la transparencia del financiamiento electoral porque ese dinero no se rinde en ningún balance. En La Matanza, por ejemplo, un municipio decididamente kirchnerista, se necesitan al menos 3.500 fiscales.