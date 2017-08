– Le pregunto de Vidal porque incluso la oposición la suele rescatar mucho más. ¿Usted no hace la diferencia entre ambos?

-No puedo, no tengo elementos para decir que es más sensible. En el caso de PepsiCo, que hubo una represión brutal, la que actuó es la Policía de Vidal, aunque digan que la orden la dio Mauricio Macri. Responde a Ritondo y a Vidal. Tampoco se ha preocupado por lo que pasó con esas mujeres, que ahora están viviendo en una carpa frente al Congreso. Vidal no los llamó ni para hablar cinco minutos y preguntarles qué pasa… Se construyó una imagen de una persona sensible pero en su función pública hasta ahora no lo ha demostrado en absoluto.