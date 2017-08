El jefe de Estado se refirió a aquellos días luego de que Del Moro le manifestara que en esa oportunidad el papa Francisco "podría haber unido" a ambas partes. "Por ahí lo intentó y no se supo…", dijo Macri. "Yo no lo llamé para pedirle eso. Era un peludo tan difícil que seguramente no iba a tener éxito", consideró el Presidente. Y remató: "Ella claramente no tenía en su cabeza entregar el mando. Tiene un problema psicológico, debe creer que todavía tiene el mando de la Argentina".