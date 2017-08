"No quise decir pibe, sino tipo o delincuente. Si alguien se sintió molesto por lo que dije les pido mil disculpas. Puedo pedir disculpas si lastimé a alguien, pero una frase no define a una persona. Claramente se entendió mal la frase, porque venía hablando de los corruptos y los narcotraficantes", sostuvo el ex ministro de Educación.