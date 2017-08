—Y lo hicieron porque un amigo les dijo, qué sé yo. Yacimiento Río Turbio es un caso de locos, se han gastado decenas de miles de millones de pesos y no terminaron la central. Está lleno de ejemplos de no enfocar cuál era el verdadero desarrollo. Aerolíneas Argentinas: ellos decían que querían tener una empresa estatal. Bueno, a mí lo que me importa como argentino es que funcione bien, que me dé un buen servicio, que me haga viajar lo más barato posible y si es privada o estatal no me preocupa. Ahora, el desafío que yo asumí es que teníamos que hacerla eficiente. Ellos se patinaron 100 mil millones de pesos para algo que usaba menos del 2 por ciento de la población. Con ese dinero le podríamos haber dado trenes buenos a la gente que tiene que viajar, metrobuses, calles asfaltadas para que puedan salir los días de lluvia y no vivan en la tierra. O sea, ¿cuál fue la prioridad? Nosotros dijimos "van a volar todos los que quieran volar". Y ya estamos volando 20 por ciento todos los meses. Y están, además, las compañías low cost para lograr que mucha más gente sienta que va a poder volar.