En el esquema político que lidera el ex funcionario kirchnerista tienen un concepto particular del significado de unidad: por lo visto en la recorrida que Moreno hizo este sábado por Lugano, su espacio agrupa con beneplácito a barrabravas dispuestos a apretar y agredir a los que piensen en contra de su líder. Una característica que lo había acompañado en sus años como secretario de Comercio y que no parece haber cambiado ahora que es opositor.