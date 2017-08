Lo digo por esos candidatos que no aparecen, que ustedes no pueden entrevistar, que son inaccesibles. Por algo debe ser. Nosotros sabemos que hay personas que no están bien. El Gobierno nacional tuvo que enfrentar una situación económica donde claramente veníamos del default, el Banco Central no tenía un dólar, teníamos el cepo cambiario, inflación de casi 700% en los últimos años, y una irrealidad económica. El Gobierno nacional decidió tomar una serie de medidas económicas para reencausar la economía, que hoy están trayendo crecimientos en muchos sectores.