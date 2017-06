—Yo te cuento algo muy personal, porque lo primero que hice fue reflexionar sobre mí misma, sobre la responsabilidad de haber arrastrado a mucha gente en una campaña como la que hicimos, que fue divina porque fue una campaña de alegría, de convicción, pero con un mal resultado electoral. No un mal resultado político eh, porque a mí me dio visibilidad y la posibilidad de que hoy más gente me saluda en la calle, me acompaña, me pide una foto. Yo siento mucho cariño de la gente en la calle y eso me lo permitió la elección.