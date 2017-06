Creo que el endeudamiento podría ser peligroso. Espero que Argentina no vuelva a depender de los préstamos, necesita inversión extranjera directa, gente que invierta en empresas productivas que hagan crecer la economía. Si sólo hay inversiones especulativas y deuda, eso no va a ayudar. El problema es que sin importar quién sea el presidente, Argentina no tiene credibilidad ante los inversores extranjeros en general porque ha alternado bruscamente entre políticas neoliberales y populistas. En gran parte por eso no han llegado las inversiones. Se necesitan mayores consensos en la sociedad para respaldar políticas estables que no van a ser revertidas la próxima vez que haya elecciones.