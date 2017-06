Recién llegado de Brasil, donde se entrevistó con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, en medio del creciente escándalo político e institucional que sacude al país vecino, Samuel Issacharoff, ex asesor legal de Barack Obama, asegura que la diferencia con nuestro país es la fortaleza de las instituciones. Por eso, dice uno de los principales responsables de las campañas del ex presidente de los Estados Unidos, en Brasil la Justicia investiga y aquí no.