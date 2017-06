Yo conversaba un día en Santa Cruz con un muchacho de 35 años. Le pregunté: "¿A pesar de todas las denuncias ustedes siguen teniendo afecto por Néstor Kirchner?". Me contestó: "Sí señor, lo que pasa es que Néstor se quedaba con el 50% y el otro 50% se lo daba al pueblo". "¿No te parece mucho?", le repregunté. "No señor, otros políticos se quedan con el 80 y le dan al pueblo el 20", me dijo.