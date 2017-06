—Primero siento que en el 2015 hicimos una muy buena elección. Muchos matanceros nos acompañaron. Y sé que va a pasar lo mismo éste año, porque también en La Matanza hay gente que quiere un cambio. Después, me parece que no hay que hablar de teléfonos o buscar lugares en el escenario, porque esas no son discusiones que le importan a la gente. Ella tiene hoy los despachos abiertos de todos los ministros, que lamentablemente es algo que muchos intendentes de su propio partido y del radicalismo, que tienen más de un mandato, me dicen que antes no pasaba… y no sólo en la Provincia sino también en la Nación.