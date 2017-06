No fue un solo aviso. Hubo varios intentos de acercamiento, pero nadie le prestó atención. O no lo quisieron escuchar. La presentación que hizo Aldo Ducler el martes pasado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) fue el desenlace de una negociación fallida. El financista ya había tenido conversaciones con enviados del Gobierno. En esos encuentros, pudo saber Infobae con allegados a la familia, se habló de la reglamentación de la "ley del informante". Pero no hubo avances concretos. Ducler analizó distintos escenarios y finalmente optó por presentarse ante la UIF. Dos días después se murió de un infarto en la calle.