​- Raúl Canosa: ​Es tan claro, es tan diáfano que una vez más tiene razón aquel aforismo, que en realidad es una norma todavía vigente – el artículo 16 de la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano – que establece que allí donde no hay garantía de los derechos y división de los poderes, no hay constitución. Quiero decir que no hay democracia. Ni hay división de poderes porque en efecto la idea de que "hay un origen democrático del poder debe implicar que ese poder democrático es irresistible y sobre él no puede pesar ningún control" acaba retrotrayendo la democracia a los tiempos de los antiguos griegos. Pero claro, la democracia de los modernos es la división de poderes. Y efectivamente, cuando no hay división de poderes tampoco acaban pudiéndose ejercer los derechos fundamentales. Empezó, en el caso de Venezuela, con la libertad de expresión, la libertad de prensa fuertemente censurada y en la medida en la que los resultados democráticos no producían las consecuencias políticas que eran apetecidas – que es lo que está sucediendo, que el parlamento en dos tercios está controlado por la oposición – al final el presidente acaba desactivando la asamblea y articulando a poderes judiciales que no son independientes contra ella y, al final, la gran solución "democrática" es convocar a un poder constituyente para sortear, probablemente no saldrá adelante, pero no puede salir tamaña fantasmagoría adelante porque ya los venezolanos están rebelándose. Es obvio que eso no es una democracia. Tenemos muy en claro todos qué es una democracia: división de poderes, garantía de los derechos, independencia del poder judicial. Todo eso que puede ser aburrido: elecciones periódicas. Ahora es más divertido que la gente esté en las redes votando constantemente. Yo, como no estoy siempre en las redes, parecería un ciudadano de segunda categoría porque no estaría participando de la vida pública. Qué bien la democracia representativa. Yo levanto desde luego una lanza a su favor.