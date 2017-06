Fue uno de los casos emblemáticos de la corrupción menemista. A tal punto que desencadenó la depuración de la "mayoría automática" en la Corte Suprema durante el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner. El Máximo Tribunal convalidó en 2002 el pago de más de 30 millones de dólares/pesos a la empresa Meller, que imprimía las guías telefónicas. La decisión había sido impulsada por la ex interventora de la ex ENTel, María Julía Alsogaray, pese a que sus propios funcionarios y los organismos de control la desaconsejaban. Pasaron más de veinte años. Y las guías telefónicas ya son un recuerdo del pasado. Pero la Justicia todavía no condenó a los responsables.