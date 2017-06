Ese escrito, de acuerdo a lo que informó Infobae, revela datos sobre el manejo financiero de la familia Kirchner y no sólo involucra a los últimos dos ex presidentes, sino también a otros ex funcionarios que habrían participado de maniobras ilícitas vinculadas a los fondos obtenidos por la provincia de Santa Cruz por regalías petroleras. Históricamente, el Frente para la Victoria informó que ese dinero se giró al exterior porque se buscaba resguardarlo de una eventual crisis del régimen de convertibilidad, como finalmente ocurrió en 2001.