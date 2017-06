Hiroshi Shiba, un japonés que trabaja en el país, vivía con su esposa en el departamento más cercano al de Nisman en el mismo piso. Las cocinas de ambas viviendas lindan entre sí y era el único ambiente que se conectaba. Shiba declaró que el sábado a la noche estaba con su esposa y no escuchó nada. El domingo a la mañana llevó a su esposa al aeropuerto porque viajaba a Japón. Dijo que su mujer vio unos días antes de la muerte de Nisman a unos hombres en el sector de los aires acondiciones de ambos departamentos. Ninguno de los días escuchó algo similar a un disparo.

El testigo dijo que estuvo todo el domingo en su vivienda y que a la noche sí observó desde su balcón el operativo en la casa de Nisman. Shiba agregó que no tenía relación con el fiscal. Hoy ya no vive más en Le Parc, donde alquilaba, pero sigue residiendo en el país.