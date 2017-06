El 21 de diciembre de 2016, hace solo cinco meses y medio, ocurrió un episodio casi gemelo a este. Sorpresivamente, sin que nadie lo esperara, renunció a su cargo Isella Constantini, otra de las estrellas del Gabinete. El Ministerio de Transporte difundió con prisa un comunicado oficial, cuya redacción nadie se tomó el trabajo de emprolijar: "Motivan el alejamiento de Constantini motivos personales". Un par de horas después de la renuncia de Malcorra, también motivada por motivos personales, Constantini concedió una nota donde, por primera vez, aclaró: "Yo no me fui por una decisión mía. Fue una decisión de mi jefe, el ministro de Transporte. Y es la primera vez que me pasa en toda mi carrera. Hasta ahora, los jefes que he tenido se peleaban por mí". Constantini fue reemplazada por un señor cuyo nombre, ehhhh ¿cómo era que se llamaba?