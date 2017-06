El terror no es infundado. Hasta el insospechado politólogo Andrés Malamud alertó al respecto el año pasado, basado en los escritos del académico italiano Alberto Vanucci, el mayor experto en Mani Pulite. Su conclusión es que el proceso judicial contra la corrupción en Italia no solo llevó a Silvio Berlusconi al gobierno, sino que además debilitó al sistema partidario -aun a los no involucrados en casos de corrupción- y tampoco terminó con las coimas, solo se sofisticaron.