El código es simple, pero su eficacia depende, esencialmente, de que ninguna copia caiga en poder del "enemigo". Por eso, además de la advertencias iniciales ("¡No dejarlo jamás a la vista de ninguna persona!" y "¡Tenerlo guardado en lugar seguro, no llevarlo encima!"), tres de las palabras clave insisten en la necesidad de preservarlo. LILY: "Recuerden no dejar papeles importantes a la vista"; LEOPOLDO: "Recuerden quemar o destruir nuestras cartas"; y LUISA: "Cuidar de que este código no sea copiado".