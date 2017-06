Dos legisladores clave en el armado de Cambiemos en el Congreso coincidieron en sostener a Infobae que de aquí a fin de año no habrá más de seis o siete sesiones y en estas se prevé el tratamiento de sólo tres temas de importancia para el gobierno: la ley de responsabilidad penal empresaria, la extinción de dominio y la ley de defensa de la competencia. El resto son temas menores y de baja conflictividad política. No son los proyectos centrales que espera aprobar el gobierno. En lo inmediato, las espadas del oficialismo en Diputados y el Senado saben que hasta antes del 24 de junio que es la fecha de presentación de listas de candidatos no habrá sesión. Es probable que antes de ello el jefe de Gabinete ofrezca en el Senado el informe mensual sobre la marcha del Estado. No mucho más.