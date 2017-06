Dos de los históricos dirigentes que tiene el PJ bonaerense aún no definieron si apoyarán a la ex Presidente o al ex ministro. Mario Ishii (José C. Paz) y Alejandro Granados (Ezeiza) caminan por el medio en un espacio político donde no se mira con buenos ojos a los moderados de color gris. Ambos coquetearon con gobierno de Vidal pero reafirmaron su pertenencia al peronismo. El caso de Granados muestra a la perfección los cambios de rumbo de algunos intendentes en el último año y medio. Apenas asumió su mandato aseguró: "No tengo nada que ver con el Frente para la Victoria". En la última semana, su esposa Dulce Granados estuvo presente en la mesa de Acción Política del PJ y en la reunión que mantuvieron los jefes comunales de la Tercera Sección para reclamar la candidatura de Cristina. El acercamiento de su mujer al kirchnerismo se convirtió en una señal clara y luminosa.