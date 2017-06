Lo cierto es que más allá del nombre con el que Carrió se presente en la boleta en los próximos comicios, los cruces entre la diputada y el ex embajador recrudecieron. "¿Por qué el candidato del radicalismo no puede estar en Cambiemos?", volvió a preguntarse ayer el líder de ECO. "Lilita" había sido la primera en criticar a su ex aliado cuando develó el misterio sobre su participación en los comicios de la ciudad de Buenos Aires. "Él (Lousteau) no es Cambiemos", lanzó la diputada.