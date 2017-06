El 24 de marzo pasado, Bonafini dio un discurso sobre el cierre de la marcha por el Día de la Memoria la Verdad y la Justicia. En aquella ocasión había dicho: "Compañeros, pasan muchas cosas y acá no es cuestión de ser democrático o no (…) cuando alguien no nos guste, hay que decírselo en la cara, compañeros. Hay que decir lo que sentimos, basta de ser democráticos para ser buenitos. Me cago en los buenos, no soy buena… no podemos ser buenitas, no podemos no insultar, no podemos callarnos, no vamos a negociar. Jamás negociaremos con estos asesinos, jamás nos sentaremos en un sillón, ni cerca. Desde que entró al poder dije que Macri era un dictador y lo sigo repitiendo. Es un reverendo hijo de mil puta y un dictador…".